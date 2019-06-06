Бирмингем представил комплект новой домашней формы на сезон-2019/20.

Английский Бирмингем представил комплект домашней формы на сезон-2019/20. Однако, сделал это довольно необычно.

Читайте: Рома представила новую форму с молниями бога Юпитера

Футболисты появились в видеоролике в стильных костюмах-тройках, как в британском криминальном сериале Острые козырьки о банде семьи Шелби в Бирмингеме. После чего футболисты появляются в ролике в новой игровой форме, которая выполнена в традиционных бело-синих цветах.

Сейчас Бирмингем выступает в Чемпионшипе, где финишировал на 17-й строчке.





































Бирмингем презентовал новую форму в стиле сериала Острые козырьки / 9 фотографий

Техническим спонсором команды выступил немецкий спортивный бренд одежды Adidas.

К слову, Интер презентовал новую форму на сезон 3D-моделью футболистки.

Фото: Birmingham City FC