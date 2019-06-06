Бирмингем представил комплект новой домашней формы на сезон-2019/20.
Английский Бирмингем представил комплект домашней формы на сезон-2019/20. Однако, сделал это довольно необычно.
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Футболисты появились в видеоролике в стильных костюмах-тройках, как в британском криминальном сериале Острые козырьки о банде семьи Шелби в Бирмингеме. После чего футболисты появляются в ролике в новой игровой форме, которая выполнена в традиционных бело-синих цветах.
Introducing our 2019/20 @adidasUK home kit…
More https://t.co/0dXK3qJo6P#FabricOfTheCity #BCFC pic.twitter.com/baF6gjBrOg
— Birmingham City FC (@BCFC) 3 июня 2019 г.
Сейчас Бирмингем выступает в Чемпионшипе, где финишировал на 17-й строчке.
Техническим спонсором команды выступил немецкий спортивный бренд одежды Adidas.
К слову, Интер презентовал новую форму на сезон 3D-моделью футболистки.
Фото: Birmingham City FC