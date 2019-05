Миланский Интер презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.

Новая экипировка нерадзурри существенных изменений не претерпела — классические синие и черные вертикальные полосы. V-образный воротник будет белым, как и манжеты на рукавах. Создавая дизайн новой джерси для Интера, дизайнеры черпали вдохновение в форме нерадзурри образца сезона-1989/90.

Интер презентовал новую форму на сезон 3D-моделью футболистки / 5 фотографий

Форму на новый сезон представила женская команда нерадзурри. Также клуб для презентации разработал 3D-модель футболистки, которая неестественным образом крутится в кадре.

NEW SHIRT!

BREAK LINES. MAKE DREAMS

We’re proud to present our new 19/20 Home Kit @nikefootball pic.twitter.com/jOFAeLPlrk

— Inter (@Inter_en) 22 мая 2019 г.