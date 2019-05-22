Интер представил комплект новой домашней формы на сезон-2019/20.
Миланский Интер презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
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Новая экипировка нерадзурри существенных изменений не претерпела — классические синие и черные вертикальные полосы. V-образный воротник будет белым, как и манжеты на рукавах. Создавая дизайн новой джерси для Интера, дизайнеры черпали вдохновение в форме нерадзурри образца сезона-1989/90.
Форму на новый сезон представила женская команда нерадзурри. Также клуб для презентации разработал 3D-модель футболистки, которая неестественным образом крутится в кадре.
NEW SHIRT!
BREAK LINES. MAKE DREAMS
We’re proud to present our new 19/20 Home Kit @nikefootball pic.twitter.com/jOFAeLPlrk
— Inter (@Inter_en) 22 мая 2019 г.
Техническим спонсором миланской команды является компания Nike.
Ранее Манчестер Юнайтед представил домашнюю форму на сезон-2019/20.
Фото: Inter
Источник: Inter