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Факты / Спорт

Интер презентовал новую форму на сезон 3D-моделью футболистки

Интер представил комплект новой домашней формы на сезон-2019/20.

Интернационале форма

Миланский Интер презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.

Читайте: Ретро в моде: Милан презентовал форму на сезон-2019/20

Новая экипировка нерадзурри существенных изменений не претерпела — классические синие и черные вертикальные полосы. V-образный воротник будет белым, как и манжеты на рукавах. Создавая дизайн новой джерси для Интера, дизайнеры черпали вдохновение в форме нерадзурри образца сезона-1989/90.

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Интер презентовал новую форму на сезон 3D-моделью футболистки / 5 фотографий

Форму на новый сезон представила женская команда нерадзурри. Также клуб для презентации разработал 3D-модель футболистки, которая неестественным образом крутится в кадре.

Техническим спонсором миланской команды является компания Nike.

Ранее Манчестер Юнайтед представил домашнюю форму на сезон-2019/20.

ФотоInter

ИсточникInter

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