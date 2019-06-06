Бірмінгем представив комплект нової домашньої форми на сезон-2019/20.

Англійський Бірмінгем презентував комплект домашньої форми на сезон-2019/20. Однак, зробив це досить незвично.

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Футболісти з’явилися у відеоролику у стильних костюмах-трійках, як у британському кримінальному серіалі Гострі картузи про банду родини Шелбі у Бірмінгемі. Після чого футболісти постають в ролику в новій ігровій формі, яка виконана у традиційних біло-синіх кольорах.

Нині Бірмінгем виступає у Чемпіоншипі, де фінішував на 17-й сходинці.





































Бірмінгем презентував нову форму у стилі серіалу Гострі картузи / 9 фотографий

Технічним спонсором команди виступив німецький спортивний бренд одягу Adidas.

До речі, Інтер презентував нову форму на сезон 3D-моделлю футболістки.

Фото: Birmingham City FC