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Факти / Спорт

Бірмінгем презентував нову форму у стилі серіалу Гострі картузи

Бірмінгем представив комплект нової домашньої форми на сезон-2019/20.

Острые козырьки

Англійський Бірмінгем презентував комплект домашньої форми на сезон-2019/20. Однак, зробив це досить незвично.

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Футболісти з’явилися у відеоролику у стильних костюмах-трійках, як у британському кримінальному серіалі Гострі картузи про банду родини Шелбі у Бірмінгемі. Після чого футболісти постають в ролику в новій ігровій формі, яка виконана у традиційних біло-синіх кольорах.

Нині Бірмінгем виступає у Чемпіоншипі, де фінішував на 17-й сходинці.

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Бірмінгем презентував нову форму у стилі серіалу Гострі картузи / 9 фотографий

Технічним спонсором команди виступив німецький спортивний бренд одягу Adidas.

До речі, Інтер презентував нову форму на сезон 3D-моделлю футболістки.

ФотоBirmingham City FC

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