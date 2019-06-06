PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Где смотреть Украина — Сербия

Прямую трансляцию матча 3-го тура отбора к Евро-2020 в группе В между Украиной и Сербией покажет телеканал Украина.

Збірна України

В матче 3-го тура квалификации к Евро-2020 в группе В сборная Украины дома сыграет со сборной Сербии. Матч пройдет 7 июня во Львове на стадионе Львов-Арена.

Начало в 21.45.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Украина и Футбол 1.

Читайте: Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей Малиновский спел песню Фрэнка Синатры — реакция Зинченко бесценная Украина — Сербия: прогноз букмекеров на матч

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Украина — Сербия на Фактах ICTV.

ФотоУАФ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина — Сербия: прогноз букмекеров на матч
Украина – Сербия: во Львове откроют фан-зону и проведут марш фанатов
Малиновский спел песню Фрэнка Синатры — реакция Зинченко бесценная
Шевченко исключил из сборной пятерых футболистов
Спорт высших достижений: Шовковский показал шрамы
Сборная Украины U-20 досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира
Шевченко объявил состав на матчи отбора к Евро-2020 против Сербии и Люксембурга
Шевченко вызвал в сборную 12 молодых игроков
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка