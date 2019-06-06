Прямую трансляцию матча 3-го тура отбора к Евро-2020 в группе В между Украиной и Сербией покажет телеканал Украина.

В матче 3-го тура квалификации к Евро-2020 в группе В сборная Украины дома сыграет со сборной Сербии. Матч пройдет 7 июня во Львове на стадионе Львов-Арена.

Начало в 21.45.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Украина и Футбол 1.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Украина — Сербия на Фактах ICTV.

Фото: УАФ