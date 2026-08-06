Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров не исключает своего повторного назначения на должность главы оборонного ведомства. По его словам, президент не сказал ему четкое “нет”.

Об этом Федоров заявил во время подкаста волонтера Сергея Стерненко в четверг, 6 июля.

Федоров о возвращении в Минобороны

— Сегодня нет четкого “нет” (от президента Владимира Зеленского, — Ред.). Я считаю, что всегда есть шансы, — сказал он.

Экс-министр отметил, что независимо от того, кто именно возглавит Министерство обороны, Украине нужно как можно скорее назначить нового министра.

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— Стоит понимать, что в стране нет министра обороны, есть исполняющий обязанности. Он может приходить на заседания Кабмина, но не может голосовать за решения. Когда парламент выйдет из каникул, он должен принять решение. Потому что нужно встречаться с партнерами… Очень важно, чтобы у Украины, которая воюет, появился министр обороны, — подчеркнул он.

Что известно об увольнении Федорова и протестах

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром вместо Юлии Свириденко и утвердила новый состав Кабинета министров.

17 июля правительство назначило Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — исполняющим обязанности министра иностранных дел.

С 16 июля в Киеве и других городах Украины начались акции протеста с требованиями вернуть Федорова на должность министра обороны и уволить на тот момент главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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