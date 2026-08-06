Президент Владимир Зеленский ввел новую официальную дату для чествования военнослужащих — День войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины. Новый праздник будут отмечать ежегодно 8 августа.

Об этом говорится в указе президента Украины №713/2026.

Зеленский учредил День войск связи и кибербезопасности ВСУ

Как отмечается в документе, решение принято в знак чествования военнослужащих Войск связи и кибербезопасности ВСУ, проявивших мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

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Также целью указа является развитие воинских традиций.

Документ предусматривает ежегодное празднование Дня войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины 8 августа.

Новым указом президент признал утратившим силу указ от 1 февраля 2000 года №154/2000 О Дне войск связи. Таким образом, прежнюю памятную дату заменили новым праздником.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

После вступления документа в силу в Украине ежегодно 8 августа будут чествовать военнослужащих Войск связи и кибербезопасности ВСУ.

Новая памятная дата официально заменяет День войск связи, который ранее был учрежден указом президента в 2000 году.

Фото: Командование Войск связи и кибербезопасности ВСУ

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