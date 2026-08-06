В Украине появится новый праздник для военных: что будут отмечать 8 августа
- Владимир Зеленский учредил новый военный праздник — День войск связи и кибербезопасности ВСУ, который будут отмечать 8 августа.
- Соответствующее решение закреплено в указе президента №713/2026.
Президент Владимир Зеленский ввел новую официальную дату для чествования военнослужащих — День войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины. Новый праздник будут отмечать ежегодно 8 августа.
Об этом говорится в указе президента Украины №713/2026.
Зеленский учредил День войск связи и кибербезопасности ВСУ
Как отмечается в документе, решение принято в знак чествования военнослужащих Войск связи и кибербезопасности ВСУ, проявивших мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.
Также целью указа является развитие воинских традиций.
Документ предусматривает ежегодное празднование Дня войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины 8 августа.
Новым указом президент признал утратившим силу указ от 1 февраля 2000 года №154/2000 О Дне войск связи. Таким образом, прежнюю памятную дату заменили новым праздником.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
После вступления документа в силу в Украине ежегодно 8 августа будут чествовать военнослужащих Войск связи и кибербезопасности ВСУ.
Новая памятная дата официально заменяет День войск связи, который ранее был учрежден указом президента в 2000 году.
Фото: Командование Войск связи и кибербезопасности ВСУ