Форвард Ливерпуля и сборной Египта Мохаммед Салах не попал в мечеть родного города из-за того, что его дом окружили фанаты и журналисты.

Звезда Ливерпуля и сборной Египта Мохаммед Салах пропустил вечернюю молитву в родном городе из-за фанатов и журналистов, которые окружили его родной дом.

После финала Лиги чемпионов футболист прибыл к родительский дом в последний день мусульманского поста Рамадан, встретился с родственниками и собирался идти с семьей на вечернюю молитву в мечеть. Однако у дома стали появляться его фанаты из соседних городов и сел.

Читайте: Салах улегся спать на полу самолета и собрал толпу одноклубников

В итоге в мечеть отправились только его жена с дочерью и отец.

Египтянин был крайне возмущен ситуацией, которая произошла. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

— Что происходит с некоторыми журналистами и простыми людьми? Другой человек не знает, как выйти из дома, чтобы помолиться в праздник. Это не имеет ничего общего с любовью. Это, так сказать, неуважение к частной жизни и отсутствие профессионализма.

Напомним, Ливерпуль обыграл Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов.