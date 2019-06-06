Форвард Ліверпуля та збірної Єгипту Мохаммед Салах не потрапив в мечеть рідного міста через те, що його будинок оточили фанати та журналісти.

Зірка Ліверпуля та збірної Єгипту Мохаммед Салах пропустив вечірню молитву у рідному місті через фанатів та журналістів, які оточили його рідний дім.

Після фіналу Ліги чемпіонів футболіст прибув до батьківського будинку в останній день мусульманського посту Рамадан, зустрівся з родичами та збирався йти з сім’єю на вечірню молитву в мечеть. Однак біля будинку стали з’являтися його фанати з сусідніх міст та сіл.

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У підсумку до мечеті вирушили лише його дружина з донькою та батько.

Єгиптянин був вкрай обурений ситуацією, що трапилася. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

— Що відбувається з деякими журналістами та простими людьми? Інша людина не знає, як вийти з дому, щоб помолитися в свято. Це не має нічого спільного з любов’ю. Це, так би мовити, неповага до приватного життя і відсутність професіоналізму.

Нагадаємо, Ліверпуль обіграв Тоттенгем у фіналі Ліги чемпіонів.