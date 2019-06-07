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Трибьют шпорам? Ливерпуль показал выездную форму в бело-синем цвете

Ливерпуль представил комплект новой выездной формы на сезон-2019/20.

Виездная форма Ливерпуля

Английский Ливерпуль представил комплект выездной формы на сезон-2019/20.

Создавая выездную экипировку для мерсисайдцев, разработчики вдохновлялись уличными знаками вокруг Энфилдf. Форма и дизайн воротничка отсылаются к 1977 году, когда команда выиграла Кубок чемпионов в 1977 под руководством Боба Пейсли. Рукава на футболке сочетают красную и синюю линию, которые пересекаются.

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Комплект украшает подпись Пейсли на шее и официальной бирке, посвященный легендарному коучу в честь 100-летия со дня его рождения.

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Трибьют шпорам? Ливерпуль показал выездную форму в бело-синем цвете / 6 фотографий

Шорты выполнены в темно-синем цвете с белыми гольфами. Футболка голкипера будет зеленой.

Необычная форма мерсисайдцев пришлась по душе далеко не всем фанатам клуба. Большинство болельщиков в соцсетях сравнили ее с экипировкой английского Тоттенхэма и в шутку назвали это трибьютом шпорам.

В презентации формы приняли участие Мохаммед Салах, Наби Кейта, Садио Мане, Роберто Фирмино, Энди Робертсон, Джердан Шакири, Фабиньо, Джорджиньо Вейналдум и Алисон Беккер.

Ранее Ливерпуль представил домашнюю форму на сезон-2019/20.

ФотоLiverpool FC

Источник: Liverpool FC

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