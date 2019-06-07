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Факти / Спорт

Триб’ют шпорам? Ліверпуль показав виїздну форму у біло-синьому кольорі

Ліверпуль представив комплект нової виїздної форми на сезон-2019/20.

Виездная форма Ливерпуля

Англійський Ліверпуль презентував комплект виїздної форми на сезон-2019/20.

Створюючи виїздне екіпірування для мерсисайдців, розробники надихалися вуличними знаками довкола Енфілду. Форма та дизайн комірця відсилаються до 1977 року, коли команда виграла Кубок чемпіонів у 1977 під керівництвом Боба Пейслі. Рукава на футболці поєднують червону та синю лінію, які пересікаються.

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Комплект прикрашає підпис Пейслі на шиї та офіційній бірці, присвячений легендарному коучу на честь 100-річчя з дня його народження.

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Триб’ют шпорам? Ліверпуль показав виїздну форму у біло-синьому кольорі / 6 фотографий

Шорти виконані у темно-синьому кольорі з білими гольфами. Футболка голкіпера буде зеленою.

Незвична форма мерсисайдців прийшлася до вподоби далеко не всім фанатам клубу. Більшість вболівальників у соцмережах порівняли її з екіпіровкою англійського Тоттенгема та жартома назвали це триб’ютом шпорам.

У презентації форми взяли участь Мохаммед Салах, Набі Кейта, Садіо Мане, Роберто Фірміно, Енді Робертсон, Джердан Шакірі, Фабіньо, Джорджиньо Вейналдум та Алісон Беккер.

Раніше Ліверпуль представив домашню форму на сезон-2019/20.

Фото: Liverpool FC

Джерело: Liverpool FC

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