Ліверпуль представив комплект нової виїздної форми на сезон-2019/20.
Англійський Ліверпуль презентував комплект виїздної форми на сезон-2019/20.
Створюючи виїздне екіпірування для мерсисайдців, розробники надихалися вуличними знаками довкола Енфілду. Форма та дизайн комірця відсилаються до 1977 року, коли команда виграла Кубок чемпіонів у 1977 під керівництвом Боба Пейслі. Рукава на футболці поєднують червону та синю лінію, які пересікаються.
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Комплект прикрашає підпис Пейслі на шиї та офіційній бірці, присвячений легендарному коучу на честь 100-річчя з дня його народження.
Шорти виконані у темно-синьому кольорі з білими гольфами. Футболка голкіпера буде зеленою.
Незвична форма мерсисайдців прийшлася до вподоби далеко не всім фанатам клубу. Більшість вболівальників у соцмережах порівняли її з екіпіровкою англійського Тоттенгема та жартома назвали це триб’ютом шпорам.
У презентації форми взяли участь Мохаммед Салах, Набі Кейта, Садіо Мане, Роберто Фірміно, Енді Робертсон, Джердан Шакірі, Фабіньо, Джорджиньо Вейналдум та Алісон Беккер.
Раніше Ліверпуль представив домашню форму на сезон-2019/20.
Фото: Liverpool FC