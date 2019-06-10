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Факты / Спорт

16-летние футболисты турецкой команды сняли себе проституток на турнире в Греции

Юношеская команда турецкого Бешикташа решила развлечься с проститутками перед турниром в Греции.

Бешикташ U16

Юношеская команда турецкого Бешикташа до 16 лет решила развлечься перед международным юношеским турниром Cup of Rhodes Knights 2019 в Греции.

В ночь перед матчем юноши сняли себе проституток непосредственно в отель, где базировалась команда.

На проституток юные футболисты вышли через своих тренеров, которые воспользовались их услугами ранее.

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Игроки, которые замешаны в скандале, уже отстранены от тренировок и игр.

Несмотря на ночную гулянку, Бешикташ сумел обыграть на следующий день своих сверстников из греческого Панатинаикоса со счетом 2:1.

Ранее спортсмены сборной Турции по тхэквондо устроили оргию, которую снимали на камеру и выложили снимки в сеть.

Фото: Beşiktaş Jimnastik Kulübü

Источник: Bild

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