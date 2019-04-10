Североирландский футболист проведет 3 месяца в тюрьме за фото, сделанное во время секса с 16-летней девушкой.
Футболист североирландского клуба Клифтонвилл Джей Доннелли проведет 3 месяца за решеткой.
В июле 2016 игрок занялся сексом с 16-летней девушкой, которая была одета в футболку Клифтонвилл с номером и фамилией Джея на спине.
Во время полового акта футболист сделал несколько фото и отправил их своим друзьям в мессенджере WhatsApp. В итоге снимки попали в общий доступ.
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При вынесении вердикта судья отметил, что появление фото в Интернете негативно повлияло на девушку.
Сначала Доннелли приговорили к четырем месяцам заключения, но после апелляции срок был сокращен до трех месяцев.
Напомним, бойца ММА Конора МакГрегора подозревают в насильственных действиях сексуального характера.
Фото: Irish League Pictures
Источник: The Irish Sun