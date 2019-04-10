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Факты / Спорт

Ирландский футболист попал в тюрьму за-за фото, сделанного во время секса

Североирландский футболист проведет 3 месяца в тюрьме за фото, сделанное во время секса с 16-летней девушкой.

Джей Доннелли

Футболист североирландского клуба Клифтонвилл Джей Доннелли проведет 3 месяца за решеткой.

В июле 2016 игрок занялся сексом с 16-летней девушкой, которая была одета в футболку Клифтонвилл с номером и фамилией Джея на спине.

Во время полового акта футболист сделал несколько фото и отправил их своим друзьям в мессенджере WhatsApp. В итоге снимки попали в общий доступ.

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При вынесении вердикта судья отметил, что появление фото в Интернете негативно повлияло на девушку.

Сначала Доннелли приговорили к четырем месяцам заключения, но после апелляции срок был сокращен до трех месяцев.

Напомним, бойца ММА Конора МакГрегора подозревают в насильственных действиях сексуального характера.

Фото

Источник: The Irish Sun

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