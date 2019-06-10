Юнацька команда турецького Бешикташа вирішила розважитися з повіями перед турніром у Греції.

Юнацька команда турецького Бешикташа до 16 років вирішила розважитися перед міжнародним юнацьким турніром Cup of Rhodes Knights 2019 у Греції.

В ніч перед матчем юнаки зняли собі повій безпосередньо в готель, де базувалася команда.

На повій юні футболісти вийшли через своїх тренерів, які скористалися їхніми послугами раніше.

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Гравці, які замішані у скандалі, вже відсторонені від тренувань та ігор.

Попри нічну гулянку, Бешикташ зумів обіграти наступного дня своїх однолітків з грецького Панатінаїкоса з рахунком 2:1.

Раніше спортсмени збірної Туреччини з тхеквондо влаштували оргію, яку знімали на камеру та виклали знімки в мережу.

Фото: Beşiktaş Jimnastik Kulübü