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Российских баскетболистов цинично ограбили во время матча

Баскетболистов российского клуба Химки ограбили во время матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

БК Химки

Раздевалку российского баскетбольного клуба Химки ограбили во время третьего матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА.

Во время матча в раздевалку команды зашел неизвестный, взял ценные вещи и скрылся.

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У спортсменов украли деньги, часы и другие вещи. Ни ЦСКА, ни Химки не знают злоумышленника, но видео кражи попало на камеры наблюдения.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в раздевалке баскетбольного клуба Химки в Подмосковье. Также в самом клубе планируется провести внутреннее расследование инцидента.

Победу в матче одержал ЦСКА со счетом 80:62, который и выиграл лигу в восьмой подряд.

Напомним, в марте бойца MMA Конора МакГрегора задержали во Флориде за кражу телефона.

Фото: БК Химки

Источник: ТАСС

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