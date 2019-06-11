Баскетболистов российского клуба Химки ограбили во время матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Раздевалку российского баскетбольного клуба Химки ограбили во время третьего матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА.

Во время матча в раздевалку команды зашел неизвестный, взял ценные вещи и скрылся.

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У спортсменов украли деньги, часы и другие вещи. Ни ЦСКА, ни Химки не знают злоумышленника, но видео кражи попало на камеры наблюдения.

А вот и видео. Ну это просто эпик, конечно. Фантастика pic.twitter.com/uSkMUdCvVl — Семён Галькевич (@galkevich32) 10 июня 2019 г.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в раздевалке баскетбольного клуба Химки в Подмосковье. Также в самом клубе планируется провести внутреннее расследование инцидента.

Победу в матче одержал ЦСКА со счетом 80:62, который и выиграл лигу в восьмой подряд.

Напомним, в марте бойца MMA Конора МакГрегора задержали во Флориде за кражу телефона.

Фото: БК Химки