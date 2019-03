Ирландскому бойцу MMA Конору Макгрегору предъявили обвинения в умышленном повреждении чужого имущества и ограблении.

Макгрегор выхватил телефон у поклонника, бросил его на землю, растоптал, а затем остатки прихватил с собой.

Фанат оценил ущерб в $1 тыс. Макгрегора задержали в его доме, дабы покинуть участок ему пришлось заплатить $12,5 тыс.

К слову, только 9 марта закончил выполнять общественные работы, к которым был осужден за нападение на автобус с бойцами UFC в апреле 2018 года.

MBPD has arrested and charged Conor McGregor, DOB: 7/14/88, with Strong Arm Robbery and Criminal Mischief, both felonies. Please see arrest report and booking photo below. No additional information will be provided. pic.twitter.com/9HdkRWPnd8

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 12 марта 2019 г.