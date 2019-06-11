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Факти / Спорт

Російських баскетболістів цинічно пограбували під час матчу

Баскетболістів російського клубу Хімки пограбували під час матчу фінальної серії плей-оф Єдиної ліги ВТБ.

БК Химки

Роздягальню російського баскетбольного клубу Хімки пограбували під час третього матчу фінальної серії плей-офф Єдиної ліги ВТБ проти московського ЦСКА.

Під час матчу до роздягальні команди зайшов невідомий, взяв цінні речі та зник.

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У спортсменів вкрали гроші, годинники та інші речі. Ні ЦСКА, ні Хімки не знають зловмисника, але відео крадіжки потрапило на камери спостереження.

Поліція порушила кримінальну справу після факту крадіжки в роздягальні баскетбольного клубу Хімки в Підмосков’ї. Також у самому клубі планується провести внутрішнє розслідування інциденту.

Перемогу у матчі здобув ЦСКА з рахунком 80:62, який і виграв лігу у восьме поспіль.

Нагадаємо, у березні бійця MMA Конора МакГрегора затримали у Флориді за крадіжку телефону.

Фото: БК Химки

Джерело: ТАСС

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