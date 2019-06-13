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Факты / Спорт

Эпидемия краж продолжается: Зидана и Иско ограбили в Мадриде

Главный тренер мадридского Реала и хавбек сливочных Иско стали жертвами грабителей.

Зинедин Зидан

Наставник мадридского Реала Зинедин Зидан и полузащитник клуба Иско стали жертвами воров течение недели.

Дома француза и испанца ограбили в Мадриде пока никого не было дома. Подробности преступлений пока неизвестны.

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После этого Реал усилил меры безопасности домов футболистов и попросил их не выкладывать фото из квартир и домов в соцсети.

Сейчас в Испании наблюдается настоящая эпидемия ограблений в домах футболистов. На прошлой неделе жертвой воров стал форвард Атлетико Альваро Мората. Ранее жертвами воров стали форвард Реала Карим Бензема, игроки Барселоны Кевин-Принс Боатенг, Жорди Альба и Жерар Пике, игрок Реал Бетиса Хоакин Санчес, игроки Валенсии  Эсекьель Гарай и Жоффрей Кондогбья.

Ранее братьев звезд МЮ и Ливерпуля избили и ограбили в Манчестере.

Источник: El Chiringuito TV

Фото: Dreamstime

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