Главный тренер мадридского Реала и хавбек сливочных Иско стали жертвами грабителей.

Наставник мадридского Реала Зинедин Зидан и полузащитник клуба Иско стали жертвами воров течение недели.

Дома француза и испанца ограбили в Мадриде пока никого не было дома. Подробности преступлений пока неизвестны.

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После этого Реал усилил меры безопасности домов футболистов и попросил их не выкладывать фото из квартир и домов в соцсети.

INFORMACION #JUGONES | ASALTAN las CASAS de ISCO Y ZIDANE. Te lo estamos contando en @laSextaTV. pic.twitter.com/k7IsSFpQfd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 12 июня 2019 г.

Сейчас в Испании наблюдается настоящая эпидемия ограблений в домах футболистов. На прошлой неделе жертвой воров стал форвард Атлетико Альваро Мората. Ранее жертвами воров стали форвард Реала Карим Бензема, игроки Барселоны Кевин-Принс Боатенг, Жорди Альба и Жерар Пике, игрок Реал Бетиса Хоакин Санчес, игроки Валенсии Эсекьель Гарай и Жоффрей Кондогбья.

Ранее братьев звезд МЮ и Ливерпуля избили и ограбили в Манчестере.

Источник: El Chiringuito TV