Головний тренер мадридського Реала та хавбек вершкових Іско стали жертвами грабіжників.

Наставник мадридського Реала Зінедін Зідан та півзахисник клубу Іско стали жертвами злодіїв впродовж тижня.

Будинки француза та іспанця пограбували у Мадриді поки нікого не було вдома. Подробиці злочинів поки невідомі.

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Після цього Реал посилив заходи безпеки будинків футболістів і попросив їх не викладати фото з квартир та осель у соцмережі.

INFORMACION #JUGONES | ASALTAN las CASAS de ISCO Y ZIDANE. Te lo estamos contando en @laSextaTV. pic.twitter.com/k7IsSFpQfd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 12 июня 2019 г.

Нині в Іспанії спостерігається справжня епідемія пограбувань у будинках футболістів. Минулого тижня жертвою злодіїв став форвард Атлетіко Альваро Мората. Раніше жертвами злочинців стали форвард Реала Карім Бензема, гравці Барселони Кевін-Прінс Боатенг, Жорді Альба та Жерар Піке, гравець Реал Бетісу Хоакін Санчес, гравці Валенсії Есек’єль Гарай та Жоффрей Кондогбіа.

Раніше братів зірок МЮ та Ліверпуля побили та пограбували у Манчестері.

Джерело: El Chiringuito TV