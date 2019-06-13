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Факти / Спорт

Епідемія крадіжок продовжується: Зідана та Іско пограбували у Мадриді

Головний тренер мадридського Реала та хавбек вершкових Іско стали жертвами грабіжників.

Зинедин Зидан

Наставник мадридського Реала Зінедін Зідан та півзахисник клубу Іско стали жертвами злодіїв впродовж тижня.

Будинки француза та іспанця пограбували у Мадриді поки нікого не було вдома. Подробиці злочинів поки невідомі.

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Після цього Реал посилив заходи безпеки будинків футболістів і попросив їх не викладати фото з квартир та осель у соцмережі.

Нині в Іспанії спостерігається справжня епідемія пограбувань у будинках футболістів. Минулого тижня жертвою злодіїв став форвард Атлетіко Альваро Мората. Раніше жертвами злочинців стали форвард Реала Карім Бензема, гравці Барселони Кевін-Прінс Боатенг, Жорді Альба та Жерар Піке, гравець Реал Бетісу Хоакін Санчес, гравці Валенсії Есек’єль Гарай та Жоффрей Кондогбіа.

Раніше братів зірок МЮ та Ліверпуля побили та пограбували у Манчестері.

ДжерелоEl Chiringuito TV

Фото: Dreamstime

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