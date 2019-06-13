В составе Сент-Луиса трофей выиграли два канадца украинского происхождения – Колтон Парайко и Тайлер Бозак.

Сент-Луис Блюз впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в седьмом матче финальной серии НХЛ Бостон Брюинз со счетом 4:1. Итоговый счет серии — 4:3.

Счет в матче открыл форвард блюзменов Райан О’Райлли, которому ассистировали Алекс Пьетранджело и Джей Боумистер.

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В концовке первого периода счет удвоил Алекс Пьетранджело. Третью шайбу Сент-Луиса на 52-й минуте забросил форвард Брэндон Шенн с передачи Владимира Тарасенко. На 56-й минуте форвард Зак Сэнфорд с передачи Давида Перона довел счет до разгромного. Две минуты спустя защитнику Бостона Мэтту Гризлику удалось забросить шайбу престижа.

Самым ценным игроком серии плей-офф был признан форвард Сент-Луиса Райан О’Райлли. В финальной серии он набрал 9 очков в семи матчах.

В составе команды победителей есть два канадских хоккеиста украинского происхождения — Колтон Парайко и Тайлер Бозак. В финальной серии Парайко набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас, Бозак — 3 (0+3).

Ранее во время матча Кубка Стэнли российские хоккеистыОвечкин и Свечников устроили драку на льду.