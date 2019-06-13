У складі Сент-Луїса трофей виграли два канадці українського походження — Колтон Парайко та Тайлер Бозак.

Сент-Луїс Блюз вперше в історії став володарем Кубка Стенлі, обігравши у сьомому матчі фінальної серії НХЛ Бостон Брюїнз з рахунком 4:1. Підсумковий рахунок серії — 4:3.

Рахунок у матчі відкрив форвард блюзменів Райан О’Райллі, якому асистували Алекс П’єтранджело та Джей Боумістер.

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У кінцівці першого періоду рахунок подвоїв Алекс П’єтранджело. Третю шайбу Сент-Луїса на 52-й хвилині закинув форвард Брендон Шенн з передачі Володимира Тарасенка. На 56-й хвилині форвард Зак Сенфорд з передачі Давида Перона довів рахунок до розгромного. Дві хвилини потому захиснику Бостона Метту Гризліку вдалося закинути шайбу престижу.

Найціннішим гравцем серії плей-офф був визнаний форвард Сент-Луїса Райан О’Райллі. У фінальній серії він набрав 9 очок в семи матчах.

У складі команди переможців є два канадських хокеїста українського походження — Колтон Парайко та Тайлер Бозак. У фінальній серії Парайку набрав 2 (1+1) очки за системою гол+пас, Бозак — 3 (0+3).

Раніше під час матчу Кубка Стенлі російські хокеїсти Овечкін та Свєчніков влаштували бійку на льоду.