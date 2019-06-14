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Факты / Спорт

Чемпионом НБА впервые в истории стал клуб из Канады

Торонто Рэпторс обыграл Голден Стэйт Уорриорз и впервые в истории стал чемпионом НБА.

Торонто Рэпторс НБА

Торонто Рэпторс в шестом матче финальной серии НБА обыграл на выезде Голден Стейт Уорриорз со счетом 114:110 и впервые в истории стал чемпионом лиги. Общий счет в финальной серии — 4:2 в пользу Торонто.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Уорриорз Клей Томпсон, который набрал 30 очков и попал четыре из шести трехочковых. Трипл-дабл сделал Дреймонд Грин — у него 11 очков, 19 подборов и 13 передач.

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В Рэпторс четыре игрока (Кайл Лаури, Кавай Ленард, Паскаль Сиакам и Фред Ванвлит) набрали больше 20 очков.

Приз Билла Рассела как лучшему игроку финальной серии во второй раз в карьере получил Кавай Ленард.

Интересно, что Голден Стейт на протяжении последних пяти лет выходили в финалы НБА и трижды смогли оформить чемпионство. Торонто Рэпторс стал первым клубом из-за пределов США, получивший чемпинство в Национальной баскетбольной ассоциации.

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Фото: Getty Images

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