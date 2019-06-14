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Факти / Спорт

Чемпіоном НБА вперше в історії став клуб з Канади

Торонто Репторс обіграв Голден Стейт Ворріорз і вперше в історії став чемпіоном НБА.

Торонто Рэпторс НБА

Торонто Репторс у шостому матчі Фінальної серії НБА обіграв на виїзді Голден Стейт Ворріорз з рахунком 114:110 і вперше в історії став чемпіоном ліги. Загальний рахунок в фінальній серії – 4:2 на користь Торонто.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став захисник Ворріорз Клей Томпсон, який набрав 30 очок та попав чотири з шести триочкових. Тріпл-дабл зробив Дреймонд Грін — у нього 11 очок, 19 підбирань і 13 передач.

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У Репторс чотири гравця (Кайл Лаурі, Кавай Ленард, Паскаль Сіакам та Фред Ванвліт) набрали більше 20 очок.

Приз Білла Рассела як найкращому гравцю фінальної серії вдруге в кар’єрі отримав Кавай Ленард.

Цікаво, що Голден Стейт упродовж останніх п’яти років виходили у фінали НБА і тричі змогли оформити чемпіонство. Торонто Репторс став першим клубом з-за меж США, який здобув чемпінство в Національній баскетбольній асоціації.

Нагадаємо, команда ЛеБрона Джеймса перемогла в Матчі всіх зірок НБА

Фото: Getty Images

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