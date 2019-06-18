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Факты / Спорт

Суарес шокировал своей формой на Копа Америка и стал жертвой насмешек

Фанаты в соцсетях раскритиковали физическую форму форварда сборной Уругвая Луиса Суареса.

Луис Суарес

Форвард Барселоны и сборной Уругвая Луис Суарес заметно прибавил в весе и стал жертвой насмешек со стороны фанатов в соцсетях.

На фото, которое выложили в Twitter с матча чарруа против эквадорцев, у Суареса заметно большой живот.

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Пользователи соцсети высмеивают уругвайца в комментариях, используя фото бургеров, больших игрушек и анимации толстяков.

Недавно Суарес в комментарии ESPN признался, что перед стартом Копа Америка потерял три килограмма во время восстановления после операции на колене.

Уругвай разгромил Эквадор со счетом 4:0 в стартовом туре Копа Америка, а сам Суарес стал автором забитого гола.

Напомним, фанаты Ливерпуля оставили на страницах Луиса Суареса в соцсетях гневные комментарии после матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

Источник: ESPN

Фото: Dreamstime

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