Фанаты в соцсетях раскритиковали физическую форму форварда сборной Уругвая Луиса Суареса.

Форвард Барселоны и сборной Уругвая Луис Суарес заметно прибавил в весе и стал жертвой насмешек со стороны фанатов в соцсетях.

На фото, которое выложили в Twitter с матча чарруа против эквадорцев, у Суареса заметно большой живот.

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Пользователи соцсети высмеивают уругвайца в комментариях, используя фото бургеров, больших игрушек и анимации толстяков.

pic.twitter.com/SY7GdHsMw8 — out of context futbol club barcelona (@nocontextFCB) 17 июня 2019 г.

Недавно Суарес в комментарии ESPN признался, что перед стартом Копа Америка потерял три килограмма во время восстановления после операции на колене.

Уругвай разгромил Эквадор со счетом 4:0 в стартовом туре Копа Америка, а сам Суарес стал автором забитого гола.

Напомним, фанаты Ливерпуля оставили на страницах Луиса Суареса в соцсетях гневные комментарии после матча 1/2 финала Лиги чемпионов.