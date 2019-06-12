PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

PES 2020: вышел трейлер игры и обложка с легендами Барселоны

Производитель компьютерных игр Konami представил трейлер нового футбольного симулятора – Pro Evolution Soccer 2020.

PES 2020 Месси

Японский производитель компьютерных игр Konami опубликовал трейлер игры Pro Evolution Soccer 2020.

Главными героями нового симулятора стали два футболиста Барселоны Лионель Месси и Роналдиньо, которые украсили обложку видеоигры.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
PES 2020: вышел трейлер игры и обложка с легендами Барселоны / 5 фотографий

Аргентинец будет в стандартной версии, а бразилец — герой специального издания.

Читайте: Трейлер игры FIFA 20 снимали на киевском вокзале

Представил трейлер еще один экс-футболист сине-гранатовых Андрес Иниеста. Также испанец участвовал в разработке новой версии игры.

Дата релиза PES 2020 — 10 сентября 2019. PES 2020 выйдет на PS4, Xbox One и PC.

Ранее Electronic Arts представила трейлер новой игры FIFA 20.

ФотоPro Evolution Soccer

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка