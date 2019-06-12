Производитель компьютерных игр Konami представил трейлер нового футбольного симулятора – Pro Evolution Soccer 2020.
Японский производитель компьютерных игр Konami опубликовал трейлер игры Pro Evolution Soccer 2020.
Главными героями нового симулятора стали два футболиста Барселоны Лионель Месси и Роналдиньо, которые украсили обложку видеоигры.
PES 2020: вышел трейлер игры и обложка с легендами Барселоны / 5 фотографий
Аргентинец будет в стандартной версии, а бразилец — герой специального издания.
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Представил трейлер еще один экс-футболист сине-гранатовых Андрес Иниеста. Также испанец участвовал в разработке новой версии игры.
Дата релиза PES 2020 — 10 сентября 2019. PES 2020 выйдет на PS4, Xbox One и PC.
Ранее Electronic Arts представила трейлер новой игры FIFA 20.
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