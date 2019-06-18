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Факти / Спорт

Суарес шокував своєю формою на Копа Америка і став жертвою насмішок

Фанати у соцмережах розкритикували фізичну форму форварда збірної Уругваю Луїса Суареса.

Луис Суарес

Форвард Барселони та збірної Уругваю Луїс Суарес помітно додав у вазі і став жертвою насмішок зі сторони фанатів у соцмережах.

На фото, яке виклали у Twitter з матчу чарруа проти еквадорців, у Суареса помітно великий живіт.

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Користувачі соцмережі глузують з уругвайця у коментарях, використовуючи фото бургерів, великих ляльок та анімації товстунів.

Нещодавно Суарес у коментарі ESPN зізнався, що перед стартом Копа Америка втратив три кілограми під час відновлення після операції на коліні.

Уругвай розгромив Еквадор з рахунком 4:0 у стартовому турі Копа Амеріка, а сам Суарес став автором забитого голу.

Нагадаємо, фанати Ліверпуля залишили на сторінках Луїса Суареса у соцмережах гнівні коментарі після матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Джерело: ESPN

Фото: Dreamstime

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