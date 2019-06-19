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Факты / Спорт

Боруссия вернула из Баварии своего звездного защитника

Немецкий защитник Матс Хуммельс вернулся в дортмундскую Боруссию.

Матс Хуммельс

Защитник Матс Хуммельс продолжит карьеру в дортмундской Боруссии.

30-летний центрбэк возвращается в команду, цвета которой защищал с 2009 по 2016 годы.

Сумма сделки между клубами не сообщается, однако по информации Kicker шмели заплатили Баварии за Хуммельса €38 млн плюс бонусы.

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30-летний Хуммельс является воспитанником Баварии. В 2016 году мюнхенцы выложили за его трансфер €35 млн.

В сезоне-2018/19 Хуммельс сыграл за Баварию 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

К слову, исследовательский центр CIES Football Observatory составил топ-100 самых дорогих футболистов мира.

Источник: BVB 

Источник: Kicker

Фото: Dreamstime

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