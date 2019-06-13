Исследовательский центр CIES Football Observatory составил топ-100 самых дорогих футболистов мира.
Исследовательский центр CIES Football Observatory обнародовал обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира.
Лидером рейтинга стал французский форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе, которого оценили в €252.5 млн. Вторая ступень за египетским нападающим Ливерпуля Мохаммедом Салахом — его стоимость оценивается в €219.6 млн. На третьем месте английский футболист Манчестер Сити Рахим Стерлинг — €207.8.
Капитан сборной Аргентины и каталонской Барселоны Лионель Месси (€167.4 млн) расположился на четвертой строчке. А пятерку рейтинга замыкает английский хавбек Боруссии Джейдон Санчо (€159.4 млн).Читайте: Мбаппе чуть не испепелил взглядом игрока Андорры за шутку, но вмешался Гризманн Салах похвастался своим уловом на отдыхе Календарь АПЛ 2019/20: Ливерпуль откроет новый сезон
Что касается Криштиану Роналду, то он находится на 20 месте данного рейтинга — €118.1 млн.
Отметим, что в топ-100 этого рейтинга украинских футболистов нет.
При формировании списка учитывался возраст игрока, позиция, выступления на клубном и национальном уровнях, достижения клубов и сборных, уровень чемпионата.
Источник: CIES Football Observatory