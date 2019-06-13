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Мбаппе, Салах и Стерлинг возглавили рейтинг самых дорогих игроков мира

Исследовательский центр CIES Football Observatory составил топ-100 самых дорогих футболистов мира.

Мбаппе и Салах

Исследовательский центр CIES Football Observatory обнародовал обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира.

Лидером рейтинга стал французский форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе, которого оценили в €252.5 млн. Вторая ступень за египетским нападающим Ливерпуля Мохаммедом Салахом — его стоимость оценивается в €219.6 млн. На третьем месте английский футболист Манчестер Сити Рахим Стерлинг — €207.8.

Капитан сборной Аргентины и каталонской Барселоны Лионель Месси (€167.4 млн) расположился на четвертой строчке. А пятерку рейтинга замыкает английский хавбек Боруссии Джейдон Санчо (€159.4 млн).

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Что касается Криштиану Роналду, то он находится на 20 месте данного рейтинга — €118.1 млн.

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Мбаппе, Салах и Стерлинг возглавили рейтинг самых дорогих игроков мира / 5 фотографий

Отметим, что в топ-100 этого рейтинга украинских футболистов нет.

При формировании списка учитывался возраст игрока, позиция, выступления на клубном и национальном уровнях, достижения клубов и сборных, уровень чемпионата.

Источник: CIES Football Observatory

Фото: Dreamstime

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