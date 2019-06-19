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Факти / Спорт

Боруссія повернула з Баварії свого зіркового захисника

Німецький захисник Матс Хуммельс повернувся в дортмундську Борусію.

Матс Хуммельс

Захисник Матс Хуммельс продовжить кар’єру у дортмундській Борусії.

30-річний центрбек повертається у команду, кольори якої захищав з 2009 по 2016 роки.

Сума угоди між клубами не повідомляється, однак за інформацією Kicker джмелі заплатили Баварії за Хуммельса €38 млн плюс бонуси.

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30-річний Хуммельс є вихованцем Баварії. У 2016 році мюнхенці виклали за його трансфер €35 млн.

У сезоні-2018/19 Хуммельс зіграв за Баварію 33 матчах у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі.

До речі, дослідницький центр CIES Football Observatory склав топ-100 найдорожчих футболістів світу.

Джерело: BVB

Джерело: Kicker

Фото: Dreamstime

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