Німецький захисник Матс Хуммельс повернувся в дортмундську Борусію.
Захисник Матс Хуммельс продовжить кар’єру у дортмундській Борусії.
30-річний центрбек повертається у команду, кольори якої захищав з 2009 по 2016 роки.
Сума угоди між клубами не повідомляється, однак за інформацією Kicker джмелі заплатили Баварії за Хуммельса €38 млн плюс бонуси.
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30-річний Хуммельс є вихованцем Баварії. У 2016 році мюнхенці виклали за його трансфер €35 млн.
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— Borussia Dortmund (@BlackYellow) 19 июня 2019 г.
У сезоні-2018/19 Хуммельс зіграв за Баварію 33 матчах у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі.
До речі, дослідницький центр CIES Football Observatory склав топ-100 найдорожчих футболістів світу.
Джерело: BVB