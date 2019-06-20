Элина Свитолина продолжает подготовку к старейшего теннисного турниру Уимблдону.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает подготовку на травяных кортах к теннисному турниру Уимблдон.
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24-летняя спортсменка поделилась фото из тренировочного корта, на котором спортсменка отдыхает на травке.
Снимок Элина подписала просто – Настроение.
Теннисный турнир Уимблдон стартует 1 июля и продлится до 14 июля.
Напомним, Элина Свитолина разошлась со своим парнем Гаэлем Монфисом.
Фото: Elina Svitolina
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