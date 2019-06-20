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Факты / Спорт

Свитолина расслабилась на травке в ожидании Уимблдона

Элина Свитолина продолжает подготовку к старейшего теннисного турниру Уимблдону.

Еліна Світоліна

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает подготовку на травяных кортах к теннисному турниру Уимблдон.

Читайте: История продолжается. Эффектный проморолик Уимблдона

24-летняя спортсменка поделилась фото из тренировочного корта, на котором спортсменка отдыхает на травке.

Снимок Элина подписала просто – Настроение.

Теннисный турнир Уимблдон стартует 1 июля и продлится до 14 июля.

Напомним, Элина Свитолина разошлась со своим парнем Гаэлем Монфисом.

Фото: Elina Svitolina

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