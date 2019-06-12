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Факты / Спорт

Свитолина разошлась с Монфисом и засветила кольцо на пальце

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее парень Гаэль Монфис расходятся.

Свитолина и Монфис

Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис удалили общую страницу g.e.m.s_life в Instagram. Там пара публиковала совместные фото и видео.

Официально о расставании Элины и Гаэля пока ничего неизвестно. Также спортсменка удалила все фото с французом со своей страницы, но продолжает следить за его аккаунтом.

О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в январе. На тот момент украинка была шестой ракеткой мира. Сейчас Свитолина — седьмой номер рейтинга WTA. После того, как Элина объявила об отношениях с Монфисом, ей не удалось выиграть ни одного турнира.

Читайте: Свитолина обошла Коноплянку в рейтинге самых популярных спортсменов Украины

Накануне в рекламе одного из отелей Элина появилась в кадре с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Фото: instagram.com/elisvitolina

Сама теннисистка пока не комментирует, что это значит, так же как и не отвечает на вопросы своих подписчиков о Гаэле Монфисе.

Ранее Roland Garros показал яркий проморолик со Свитолиной.

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