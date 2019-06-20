Известный голливудский актер Том Хэнкс рассказал, почему поддерживает новичка АПЛ Астон Виллу.

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В шоу Джеймса Корден двукратный обладатель кинопремии Оскар также вспомнил, как стал болельщиком клуба.

— Расскажу, как все было. Когда я впервые приехал в Великобританию, я был молодым парнем. Был июнь, я вышел и подумал: Какой прекрасный день в Лондоне. А где все? На улице не было ни души. И я понял, что было 5.10 утра. Так что у меня не было особого выбора, кроме как включить BBC и посмотреть футбол. Я вообще не представлял, из каких городов эти клубы. Суонси – шесть, Сток Сити – ноль, Летсфорд (вымышленный клуб – Ред.) – пять, Челтнем-на-Твиксби (вымышленный клуб – Ред.) – три. Я вообще ничего не понимал.

Затем я услышал: Астон Вилла – два. Я подумал: Хм, Астон Вилла. Какая прекрасная название для курорта. Прекрасная вилла, открываешь окно, смотришь — а там порт Астона. И с этого момента я начал болеть за Астон Виллу, – сказал актер.