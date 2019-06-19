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Факты / Спорт

Французские теннисисты сыграли в футбол теннисным мячиком во время матча

Французские теннисисты Жо-Вильфрид Тсонга и Бенуа Пэр устроили шоу во время матча первого круга в Галле.

Жо-Вильфрид Тсонга

В рамках первого круга турнира в немецком Галле между собой встречались французские теннисисты Жо-Вильфрид Тсонга и Бенуа Пэр.

Во втором сете при подаче Пэр уронил из рук ракетку, Тсонга отразил удар, а соперник продолжил игру ногами. Тсонга решил тоже продемонстрировать свое умение управляться с мячом ногами.

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В итоге теннисисты порадовали зрителей на трибунах, устроив эффектный розыгрыш с приемами на грудь, голову и даже удар ножницами.

Сама игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 в пользу Жо-Вильфрида, который во втором круге встретится с Роджером Федерером.

Напомним, организаторы теннисного турнира Уимблдон представили эффектное промо соревнований.

Фото: Dreamstime

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