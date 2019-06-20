PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Том Хенкс розповів, як почав вболівати за новачка АПЛ

Актор Том Хенкс у шоу Джеймса Кордена розповів чому вболіває за Астон Віллу.

Том Хенкс

Відомий голівудський актор Том Хенкс розповів чому підтримує новачка АПЛ Астон Віллу.

Читайте: Футболісти Норвіч Сіті штовхали автобус, який зламався під час параду

У шоу Джеймса Кордена дворазовий володар кінопремії Оскар також згадав, як став вболівальником клубу.

— Розповім, як все було. Коли я вперше приїхав до Великої Британії, я був молодим хлопцем. Був червень, я вийшов і подумав: Який прекрасний день в Лондоні. А де всі? На вулиці не було ні душі. І я зрозумів, що було 5.10 ранку. Так що у мене не було особливого вибору, крім як включити BBC і подивитися футбол. Я взагалі не уявляв, з яких міст ці клуби. Суонсі – шість, Сток Сіті – нуль, Летсфорд (вигаданий клуб – Ред.) – п’ять, Челтнем-на-Твіксбі (вигаданий клуб – Ред.) – три. Я взагалі нічого не розумів.

Потім я почув: Астон Вілла – два. Я подумав: Хм, Астон Вілла. Яка прекрасна назва для курорту. Прекрасна вілла, відкриваєш вікно, дивишся — а там порт Астона. І з цього моменту я почав вболівати за Астон Віллу, – сказав актор.

Також Хенкс зізнався, що був на матчі Астон Вілли лише один раз у США. Також актор впевнений, що Астон Вілла невдовзі підніме над голою Кубок Англії.

До речі, французькі тенісисти Жо-Вільфрід Тсонга та Бенуа Пер влаштували футбольне шоу під час матчу першого кола у Галле.

Джерело: Aston Villa

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зінченко продовжив контракт з Манчестер Сіті
Зінченко та Ярмоленко — найдорожчі українські футболісти
Календар АПЛ 2019/20: Ліверпуль відкриє новий сезон
Зінченко підпише з Манчестер Сіті новий контракт на 5 років — The Telegraph
Найкращі голи за 7 років! Ліверпуль попрощався зі своїм форвардом відеороликом
АПЛ назвала найкращий гол сезону-2018/19
Гравці Ман Сіті знову розбили трофей АПЛ. Цього разу Зінченко не винен
Зінченко з чотирма трофеями та чемпіонський парад Манчестер Сіті
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка