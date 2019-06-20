Відомий голівудський актор Том Хенкс розповів чому підтримує новачка АПЛ Астон Віллу.

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У шоу Джеймса Кордена дворазовий володар кінопремії Оскар також згадав, як став вболівальником клубу.

— Розповім, як все було. Коли я вперше приїхав до Великої Британії, я був молодим хлопцем. Був червень, я вийшов і подумав: Який прекрасний день в Лондоні. А де всі? На вулиці не було ні душі. І я зрозумів, що було 5.10 ранку. Так що у мене не було особливого вибору, крім як включити BBC і подивитися футбол. Я взагалі не уявляв, з яких міст ці клуби. Суонсі – шість, Сток Сіті – нуль, Летсфорд (вигаданий клуб – Ред.) – п’ять, Челтнем-на-Твіксбі (вигаданий клуб – Ред.) – три. Я взагалі нічого не розумів.

Потім я почув: Астон Вілла – два. Я подумав: Хм, Астон Вілла. Яка прекрасна назва для курорту. Прекрасна вілла, відкриваєш вікно, дивишся — а там порт Астона. І з цього моменту я почав вболівати за Астон Віллу, – сказав актор.