Зимние Олимпийские игры в 2026 году проведут в городах Милан и Кортина д’Ампеццо (Италия).
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что зимние Олимпийские игры в 2026 году будут принимать итальянские города Милан и Кортина д’Ампеццо.
Таким образом Италия в третий раз примет Олимпийские игры.
Впервые страна приняла Олимпийские игры в 1956 году в городе Кортина-д’Ампеццо, в 2006 году зимние Олимпийские игры прошли в Турине.
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В 2026 году зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля, а зимние Паралимпийские игры – с 6 по 15 марта.
К слову, на Европейских играх 2019 украинские спортсмены завоевали девять медалей.
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