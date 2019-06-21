Дарио Срна новоиспеченный ассистент главного тренера Шахтера Луиша Каштру, рассказал, почему завершил карьеру игрока и о своих амбициях с Шахтером.

Дарио Срна вернулся в Шахтер в качестве ассистента главного тренера горняков Луиша Каштру и провел последнюю пресс-конференцию, как футболист.

Последним клубом хорвата был итальянский Кальяри, который он покинул по окончании сезона-2018/19. Итальянцы предлагали Срне пролонгировать соглашение, однако он остановил свой выбор на донецком клубе.

— Кальяри мне предложил новый контракт до декабря. Я все откладывал это решение. А потом поступил звонок из Шахтера. И я понял, что здесь мой второй дом. Что я буду здесь счастливее как тренер, чем в Кальяри — как игрок.

В Шахтере кроме тренерских обязанностей Дарио будет выполнять и другие функции. Срна будет представлять Шахтер на жеребьевках еврокубков и других международных спортивных событиях.

Читайте: Луиш Каштру возглавил Шахтер

Также хорват отметил, что с нетерпением ждет очередного противостояния с заклятым соперником горняков — киевским Динамо.

— Я уже как-то сказал, что хочу дерби, где будут красные карточки. Это эмоции и это то, чего не хватает. Всем скучно, и болельщикам и нам. Что касается Динамо, то я смотрел все матчи с Шахтером. Это молодая команда, которая растет, имеет в своем составе хороших футболистов. Но я уверен, что мы с ними справимся, как всегда, – подытожил Срна.

Первый официальный матч в новом сезоне Шахтер проведет 28 июля. В игре за Суперкубок Украины горняки встретятся с киевским Динамо в Одессе.

Накануне Шахтер объявил о возвращении Дарио Срны.

Фото: FC Shakhtar