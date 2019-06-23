Украина на Европейских играх 2019 взяла три золотые, три серебряные и три бронзовые медали.
Европейские игры 2019 в Минске продолжаются.
Украинская сборная на Европейских играх взяла три золотые, три бронзовые и три серебряные медали.
Сборную поздравил и президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте: Свитолиной и Белодед дали звание заслуженных мастеров спорта
Европейские игры 2019 – медальный зачет
- 1 золото — Дарья Белодед, дзюдо;
- 2 золото — Георгий Зантарая, дзюдо;
- 3 золото — Анастасия Сапсай, самбо;
- 1 серебро — Елена Сайко, самбо;
- 2 серебро — Олег Омельчук, стрельба из пневматического пистолета;
- 3 серебро — Анастасия Новикова, самбо;
- 1 бронза — Наталья Смаль, самбо;
- Две бронзы — Влада Никольченко, упражнения с обручем и булавами.
Европейские игры 2019: Украина взяла 9 медалей / 7 фотографий
Напомним, дзюдоистка Дарья Белодед завоевала первую для Украины золотую медаль на Европейских играх 2019, которые проходят в Минске (Беларусь).