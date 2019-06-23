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Европейские игры 2019: Украина взяла 9 медалей

Украина на Европейских играх 2019 взяла три золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Европейские игры 2019: Украина взяла 9 медалей

Европейские игры 2019 в Минске продолжаются.

Украинская сборная на Европейских играх взяла три золотые, три бронзовые и три серебряные медали.

Сборную поздравил и президент Украины Владимир Зеленский.

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Европейские игры 2019 – медальный зачет

  • 1 золото — Дарья Белодед, дзюдо;
  • 2 золото — Георгий Зантарая, дзюдо;
  • 3 золото — Анастасия Сапсай, самбо;
  • 1 серебро — Елена Сайко, самбо;
  • 2 серебро — Олег Омельчук, стрельба из пневматического пистолета;
  • 3 серебро — Анастасия Новикова, самбо;
  • 1 бронза — Наталья Смаль, самбо;
  • Две бронзы — Влада Никольченко, упражнения с обручем и булавами.
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Европейские игры 2019: Украина взяла 9 медалей / 7 фотографий

Напомним, дзюдоистка Дарья Белодед завоевала первую для Украины золотую медаль на Европейских играх 2019, которые проходят в Минске (Беларусь).

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