Украина на Европейских играх 2019 взяла три золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Европейские игры 2019 в Минске продолжаются.

Украинская сборная на Европейских играх взяла три золотые, три бронзовые и три серебряные медали.

Сборную поздравил и президент Украины Владимир Зеленский.

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Европейские игры 2019 – медальный зачет

1 золото — Дарья Белодед, дзюдо;

2 золото — Георгий Зантарая, дзюдо;

3 золото — Анастасия Сапсай, самбо;

1 серебро — Елена Сайко, самбо;

2 серебро — Олег Омельчук, стрельба из пневматического пистолета;

3 серебро — Анастасия Новикова, самбо;

1 бронза — Наталья Смаль, самбо;

Две бронзы — Влада Никольченко, упражнения с обручем и булавами.





























Европейские игры 2019: Украина взяла 9 медалей / 7 фотографий

Напомним, дзюдоистка Дарья Белодед завоевала первую для Украины золотую медаль на Европейских играх 2019, которые проходят в Минске (Беларусь).