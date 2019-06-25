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Копа Америка 2019: определились все четвертьфиналисты

На Кубке Америки 2019 завершились все матчи группового этапа.

Копа Америка 2019 талисман

На Копа Америка 2019, который принимает Бразилия, завершились все матчи группового этапа. Последние сыграли матчи третьего тура в группе С.

В итоге, стали известны все пары 1/4 финала турнира:

  • Бразилия — Парагвай (28 июня)
  • Венесуэла — Аргентина (28 июня)
  • Колумбия — Чили (29 июня)
  • Уругвай — Перу (29 июня)

В 1/2 финала турнира победитель первой пары встретится с победителем второй, третьей — с четвертой. Финальный матч Кубка Америки пройдет 7 июля на легендарном стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро.

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Действующим победителем турнира является сборная Чили, которая в финале Копа Америка 2016 обыграла Аргентину.

К слову, ФИФА рассматривает возможность переноса ЧМ-2022 из Катара.

Фото: Dreamstime

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