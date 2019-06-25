На Кубке Америки 2019 завершились все матчи группового этапа.

На Копа Америка 2019, который принимает Бразилия, завершились все матчи группового этапа. Последние сыграли матчи третьего тура в группе С.

В итоге, стали известны все пары 1/4 финала турнира:

Бразилия — Парагвай (28 июня)

Венесуэла — Аргентина (28 июня)

Колумбия — Чили (29 июня)

Уругвай — Перу (29 июня)

В 1/2 финала турнира победитель первой пары встретится с победителем второй, третьей — с четвертой. Финальный матч Кубка Америки пройдет 7 июля на легендарном стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро.

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Действующим победителем турнира является сборная Чили, которая в финале Копа Америка 2016 обыграла Аргентину.

К слову, ФИФА рассматривает возможность переноса ЧМ-2022 из Катара.