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Факты / Спорт

ФИФА рассматривает возможность переноса ЧМ-2022 из Катара

Катар могут лишить права проведения финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года.

Катар стадионы

Чемпионат мира 2022 года может не пройти в Катаре, который был избран страной-хозяйкой Мундиаля в 2010 году в Цюрихе.

Из-за коррупционного скандала с выбором страны-хозяйки чемпионата мира ФИФА может в срочном порядке перенести Мундиаль в другую страну.

Сейчас в ФИФА проводят секретные встречи, направленные на поиск страны, которая сможет принять ЧМ.

ЧитайтеThe Times узнали, сколько Катар заплатил ФИФА за проведение ЧМ-2022

На право принимать чемпионат мира в 2022 году кроме Катара претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

Недавно во Франции задержали бывшего главы УЕФА Мишеля Платини для дачи показаний о коррупции при выборе места проведения ЧМ-2022. После допроса француза отпустили.

Источник: TNT Sports

Фото: Dreamstime

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