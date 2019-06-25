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Факты / Спорт

Свитолина проиграла третий матч подряд

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пробиться в третий круг турнира в Истбурне, проиграв Ализе Корне.

Еліна Світоліна

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге теннисного турнира в Истбурне уступила в двух сетах француженке Ализе Корне со счетом 3:6, 6:7 (3:7).

Матч продолжался 1 час и 36 минут. За это время Свитолина сделала 1 эйс, 2 двойные ошибки, выиграла скромные 62% мячей с первой подачи и реализовала 3 из 5 брейк-поинтов при четырех неудачных геймах на своей подаче.

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Для Корне это уже девятнадцатая победа над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA. Тогда как Свитолина потерпела третье подряд поражение на турнирах WTA.

А вот вторая ракетка Украины Леся Цуренко уверенно преодолела стартовый барьер в Истбурне. В двух сетах украинка обыграла лаки-лузера из Казахстана Зарину Дияс — 6:2, 6:2. В следующем круге Цуренко встретится со шведкой Ребеккой Петерсон.

К слову, организаторы теннисного турнира Уимблдон представили эффектное промо соревнований.

Фото: Dreamstime

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