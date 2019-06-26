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Факты / Спорт

Бой Ломаченко — Кэмпбелл: названа дата и место боя

WBC подтвердил, что бой украинца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла пройдет 31 августа.

Ломаченко Кемпбел

Всемирный боксерский совет официально подтвердил, что бой за титул чемпиона WBC в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кемпбелом пройдет 31 августа 2019 года.

Поединок состоится в Лондоне на O2 Arena.

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Пояс чемпиона мира по версии WBC стал вакантным после того, как от него отказался Майки Гарсия.

 

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Допис, поширений World Boxing Council (@wbcboxing)

Ломаченко владеет чемпионскими поясами в легком весе по версиям WBA и WBO. Чтобы стать абсолютным чемпионом, ему нужно получить пояса WBC и IBF.

Кэмпбеллу 31 год. Он является Олимпийским чемпионом 2012 года. На профессиональном ринге провел 22 поединка, из которых 16 выиграл и два проиграл.

К слову, Ломаченко остается лучшим боксером мира в рейтинге The Ring.

Фото: World Boxing Council

Источник: World Boxing Council

Фото: Getty Images

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