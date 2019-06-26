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Факти / Спорт

Російських біатлоністів дискваліфікували за допінг

Російські біатлоністи Олександр Печенкін і Олександр Чернишов дискваліфіковані на чотири роки за порушення антидопінгових правил

Российские биатлонисты

IBU дискваліфікував російських біатлоністів Олександра Чернишова і Олександра Печенкіна за застосування допінгу. Обох спортсменів відсторонили від офіційних змагань на чотири роки.

Біатлоністи мають право протягом 21 дня подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Відомо, що 26-річний Чернишов не оскаржуватиме рішення і завершить кар’єру.

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Також IBU розглядав справи ще двох росіян – олімпійських чемпіонів Євгена Устюгова та Світлани Слєпцової. Остаточне рішення щодо них поки не прийняли.

Раніше російський біатлоніст Антон Шипулін завершив кар’єру після допінг-скандалу.

ФотоСоюз биатлонистов России

ИсточникСоюз биатлонистов России

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