Російські біатлоністи Олександр Печенкін і Олександр Чернишов дискваліфіковані на чотири роки за порушення антидопінгових правил

IBU дискваліфікував російських біатлоністів Олександра Чернишова і Олександра Печенкіна за застосування допінгу. Обох спортсменів відсторонили від офіційних змагань на чотири роки.

Біатлоністи мають право протягом 21 дня подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Відомо, що 26-річний Чернишов не оскаржуватиме рішення і завершить кар’єру.

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Також IBU розглядав справи ще двох росіян – олімпійських чемпіонів Євгена Устюгова та Світлани Слєпцової. Остаточне рішення щодо них поки не прийняли.

Раніше російський біатлоніст Антон Шипулін завершив кар’єру після допінг-скандалу.

Фото: Союз биатлонистов России

Источник: Союз биатлонистов России