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Факты / Спорт

Дисквалифицирована за допинг легкоатлетка оказалась мужчиной

Кенийская бегунья Шиейс Чепкосгей, которую дисквалифицировали ранее за допинг, оказалась мужчиной.

Кенийская бегунка

Кенийская бегунья Шиейс Чепкосгей оказалась мужчиной.

В 2017 году в допинг-пробе Чепкосгей обнаружили следы тестостерона, андростерона и этиохоланона. Наказанием стала дисквалификация сроком на четыре года.

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4 июня Чепкосгей была арестована. Шиейс в одной из кенийских больниц выдавала себя за медсестру, но ее обман раскрыли коллеги.

Позже полицейские и тюремные надзиратели установили, что задержанная на самом деле является мужчиной. Чепкосгей не стал этого отрицать:

— Я мужчина, но когда стал заниматься спортом, то в документах указал, что является женщиной, – сказал Шиейс.

Суд над мужчиной состоится 21 июня.

К слову, бывшего главу УЕФА Мишеля Платини освободили из-под стражи после допроса в прокуратуре.

ФотоShieys Jepkosgei

Источник: Nairobi News

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