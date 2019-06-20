Кенийская бегунья Шиейс Чепкосгей, которую дисквалифицировали ранее за допинг, оказалась мужчиной.
Кенийская бегунья Шиейс Чепкосгей оказалась мужчиной.
В 2017 году в допинг-пробе Чепкосгей обнаружили следы тестостерона, андростерона и этиохоланона. Наказанием стала дисквалификация сроком на четыре года.
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4 июня Чепкосгей была арестована. Шиейс в одной из кенийских больниц выдавала себя за медсестру, но ее обман раскрыли коллеги.
Meet Kenyan man Hillary Kiprotich aka Shieys Chepkosgei who had pretended to be & identified as a woman, going unnoticed for the longest period ever. pic.twitter.com/SUFmORXUeo
— NT.co.ke (@NtKenya) 19 июня 2019 г.
Позже полицейские и тюремные надзиратели установили, что задержанная на самом деле является мужчиной. Чепкосгей не стал этого отрицать:
— Я мужчина, но когда стал заниматься спортом, то в документах указал, что является женщиной, – сказал Шиейс.
Суд над мужчиной состоится 21 июня.
К слову, бывшего главу УЕФА Мишеля Платини освободили из-под стражи после допроса в прокуратуре.
Фото: Shieys Jepkosgei
Источник: Nairobi News