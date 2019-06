Кенийская бегунья Шиейс Чепкосгей оказалась мужчиной.

В 2017 году в допинг-пробе Чепкосгей обнаружили следы тестостерона, андростерона и этиохоланона. Наказанием стала дисквалификация сроком на четыре года.

4 июня Чепкосгей была арестована. Шиейс в одной из кенийских больниц выдавала себя за медсестру, но ее обман раскрыли коллеги.

Meet Kenyan man Hillary Kiprotich aka Shieys Chepkosgei who had pretended to be & identified as a woman, going unnoticed for the longest period ever. pic.twitter.com/SUFmORXUeo

— NT.co.ke (@NtKenya) 19 июня 2019 г.