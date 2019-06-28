Сборная Украины по легкой атлетике стала чемпионом ІІ Европейских игр, которые проходят в Минске.

Украинская сборная по легкой атлетике получила золото во II Европейских играх в Минске.

Команда первой пересекла линию финиша в гонке преследования. Таким образом, украинская сборная стала победителем финала соревнований по формату Dynamic New Athletics – динамическая новая легкая атлетика.

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К слову, в беге на 100 метров среди мужчин лучший результат показал Сергей Смелик, в прыжках в длину среди женщин – Марина Бех-Романчук.

Второе место команде досталось в смешанной эстафете 4х400 метров и прыжках в высоту среди мужчин (Андрей Проценко).

Ранее Факты ICTV писали о том, что сборная Украины завоевала золото в гребле на байдарках на Европейских играх 2019 в Минске.

Источник: НОК

Фото: Alexander Shelegov