PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Европейские игры 2019: сборная Украины по легкой атлетике завоевала золото

Сборная Украины по легкой атлетике стала чемпионом ІІ Европейских игр, которые проходят в Минске.

Европейские игры 2019: сборная Украины по легкой атлетике завоевала золото

Украинская сборная по легкой атлетике получила золото во II Европейских играх в Минске.

Команда первой пересекла линию финиша в гонке преследования. Таким образом, украинская сборная стала победителем финала соревнований по формату Dynamic New Athletics – динамическая новая легкая атлетика.

Читайте: Европейские игры 2019: Украина взяла 9 медалей

К слову, в беге на 100 метров среди мужчин лучший результат показал Сергей Смелик, в прыжках в длину среди женщин – Марина Бех-Романчук.

Второе место команде досталось в смешанной эстафете 4х400 метров и прыжках в высоту среди мужчин (Андрей Проценко).

Ранее Факты ICTV писали о том, что сборная Украины завоевала золото в гребле на байдарках на Европейских играх 2019 в Минске.

Источник: НОК

Фото: Alexander Shelegov

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Европейские игры 2019: Украина завоевала золото в гребле на байдарках
Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Испанию на Европейских играх
Европейские игры 2019: дзюдоистка Белодед завоевала первое золото для Украины
Дисквалифицирована за допинг легкоатлетка оказалась мужчиной
Россию лишили чемпионата мира по легкой атлетике
Прыжок супермена принес победу американский легкоатлет в забеге
Двукратная чемпионка Европы в ужасе от состояния легкоатлетической инфраструктуры в Ровно
Самый быстрый даже в невесомости: Усэйн Болт выиграл необычные соревнования по бегу
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка