Збірна України з легкої атлетики стала чемпіоном ІІ Європейських ігор, які проходять у Мінську.

Українська збірна з легкої атлетики отримала золото у ІІ Європейських іграх у Мінську.

Команда першою перетнула лінію фінішу у перегонах переслідування. Таким чином, українська збірна стала переможцем фіналу змагань за форматом Dynamic New Athletics – динамічна нова легка атлетика.

Читайте: Європейські ігри 2019: Україна взяла 9 медалей

До слова, у бігу на 100 метрів серед чоловіків кращий результат показав Сергій Смєлік, в стрибках в довжину серед жінок – Марина Бех-Романчук.

Друге місце команді дісталося в змішаній естафеті 4х400 метрів і стрибках у висоту серед чоловіків (Андрій Проценко).

Раніше Факти ICTV писали про те, що збірна України завоювала золото у веслуванні на байдарках на Європейських іграх 2019 в Мінську.

Джерело: НОК

Фото: Alexander Shelegov