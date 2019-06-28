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Факти / Спорт

Європейські ігри 2019: збірна України з легкої атлетики завоювала золото

Збірна України з легкої атлетики стала чемпіоном ІІ Європейських ігор, які проходять у Мінську.

Європейські ігри 2019: збірна України з легкої атлетики завоювала золото

Українська збірна з легкої атлетики отримала золото у ІІ Європейських іграх у Мінську.

Команда першою перетнула лінію фінішу у перегонах переслідування. Таким чином, українська збірна стала переможцем фіналу змагань за форматом Dynamic New Athletics – динамічна нова легка атлетика.

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До слова, у бігу на 100 метрів серед чоловіків кращий результат показав Сергій Смєлік, в стрибках в довжину серед жінок – Марина Бех-Романчук.

Друге місце команді дісталося в змішаній естафеті 4х400 метрів і стрибках у висоту серед чоловіків (Андрій Проценко).

Раніше Факти ICTV писали про те, що збірна України завоювала золото у веслуванні на байдарках на Європейських іграх 2019 в Мінську.

Джерело: НОК

Фото: Alexander Shelegov

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