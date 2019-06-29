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Факты / Спорт

Европейские игры 2019: Виктор Выхрист завоевал золото

Украинский боксер Виктор Выхрист завоевал золото на Европейских играх, которые проходят в Минске (Беларусь).

вихрист

Виктор Выхрист завоевал золото на Европейских играх в весовой категории свыше 91 кг.

В финале украинец победил Мурада Алиева из Франции со счетом 4:1.

Читайте: Европейские игры 2019: Украина взяла 9 медалей

В третьем раунде у Выхриста открылась сечка, поэтому арбитр закончил бой.

Украинский спортсмен победил по решению судей.

Ранее Факты ICTV писали о том, что сборная Украины завоевалазолото в гребле на байдарках на Европейских играх 2019 в Минске.

Источник: НОК Украины

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