Український боксер Віктор Вихрист завоював золото на Європейських іграх, які проходять в Мінську (Білорусь).
Віктор Вихрист завоював золото на Європейських іграх у ваговій категорії понад 91 кг.
У фіналі українець переміг Мурада Алієва з Франції з рахунком 4:1.
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У третьому раунді у Вихриста відкрилася січка, тому арбітр закінчив бій.
Український спортсмен переміг за рішенням суддів.
Раніше Факти ICTV писали про те, що збірна України завоювалазолото у веслуванні на байдарках на Європейських іграх 2019 в Мінську.
Джерело: НОК України
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