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Факти / Спорт

Європейські ігри 2019: Віктор Вихрист завоював золото

Український боксер Віктор Вихрист завоював золото на Європейських іграх, які проходять в Мінську (Білорусь).

вихрист

Віктор Вихрист завоював золото на Європейських іграх у ваговій категорії понад 91 кг.

У фіналі українець переміг Мурада Алієва з Франції з рахунком 4:1.

Читайте: Європейські ігри 2019: Україна взяла 9 медалей

У третьому раунді у Вихриста відкрилася січка, тому арбітр закінчив бій.

Український спортсмен переміг за рішенням суддів.

Раніше Факти ICTV писали про те, що збірна України завоювалазолото у веслуванні на байдарках на Європейських іграх 2019 в Мінську.

Джерело: НОК України

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