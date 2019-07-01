PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Актер Идрис Эльба вместе с футболистами представил новую форму Арсенала

Лондонский Арсенал показал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.

Идрис Эльба

Лондонский Арсенал представил новую домашнюю форму на сезон 2019/20.

Коплект основной экипировки остался в традиционной цветовой гамме — красный и белый. По сравнению с прошлым сезоном в новой форме белыми остались только рукава, также совсем по-другому выглядит воротник футболки.

Смотрите: ПСЖ презентовал новую форму роликом с Неймаром и Мбаппе

Для презентации формы Арсенал сделал эффектный видеоролик, в котором засветился один из лучших бомбардиров канониров за всю историю Иан Райт, экс-капитан Арсенала Тони Адамс и голливудский актер Идрис Эльба.

Также в видеопрезентации приняли участие футболисты Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг, Сеад Колашинац, Ензли Мейтленд-Найлс, Алекс Ивоби, Эктор Бельерин и другие.

  • image
  • image
  • image
Актер Идрис Эльба вместе с футболистами представил новую форму Арсенала / 3 фотографии

Техническим спонсором лондонцев выступил немецкий спортивный бренд Adidas.

К слову, Манчестер Сити представил новые комплекты домашней и гостевой формы на сезон 2019/20.

Фото: Arsenal

Источник: Arsenal

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка