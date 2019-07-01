Лондонский Арсенал показал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.

Лондонский Арсенал представил новую домашнюю форму на сезон 2019/20.

Коплект основной экипировки остался в традиционной цветовой гамме — красный и белый. По сравнению с прошлым сезоном в новой форме белыми остались только рукава, также совсем по-другому выглядит воротник футболки.

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Для презентации формы Арсенал сделал эффектный видеоролик, в котором засветился один из лучших бомбардиров канониров за всю историю Иан Райт, экс-капитан Арсенала Тони Адамс и голливудский актер Идрис Эльба.

Также в видеопрезентации приняли участие футболисты Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг, Сеад Колашинац, Ензли Мейтленд-Найлс, Алекс Ивоби, Эктор Бельерин и другие.













Актер Идрис Эльба вместе с футболистами представил новую форму Арсенала / 3 фотографии

Техническим спонсором лондонцев выступил немецкий спортивный бренд Adidas.

К слову, Манчестер Сити представил новые комплекты домашней и гостевой формы на сезон 2019/20.

Фото: Arsenal