PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Зинченко и Ко: Манчестер Сити в эффектном ролике показал два комплекта формы

Манчестер Сити представил новые комплекты домашней и гостевой формы на сезон 2019/20.

Манчестер Сити форма 2019/20

Манчестер Сити представил комплекты домашней и выездной формы на сезон 2019/20.

Домашний комплект горожан выполнен в традиционном голубом цвете с жаккардовым узором, который символизирует ткацкие станки, которые были неотъемлемой частью промышленной революции в Манчестере. На плечах находится толстая полоска фиолетового цвета.

Смотрите: Реал представил выездную форму рэп-клипом

При разработке гостевой формы ее создатели вдохновлялись бывшим ночным клубом The Haçienda, который когда-то был эпицентром новой музыки и артистов. Гостевая джерси выполнена в черном цвете с желтыми полосками на левом плече. Рукава украшены голубой и персиковой полосками.

  • image
  • image
Зинченко и Ко: Манчестер Сити в эффектном ролике показал два комплекта формы / 2 фотографии

Под эмблемой на обоих комплектах джерси содержится надпись о напоминание 125-летию клуба.

Также Сити подготовил эффектный видеоролик, в котором приняли участие рэпер Bugzy Malone, футболисты Серхио Агуэро, Александр Зинченко и коуч команды Хосеп Гвардиола.

Техническим спонсором горожан стал немецкий спортивный бренд Puma.

Ранее миланский Интер показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.

Фото: Manchester City

Источник: Манчестер Сити

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Интер представил запасную форму в необычном цвете
Реал представил выездную форму рэп-клипом
Стало известно, сколько Лэмпард будет зарабатывать в Челси
Давид Сильва объявил об уходе из Манчестер Сити
Том Хэнкс рассказал, как начал болеть за новичка АПЛ
Манчестер Сити сделал мощный ролик с Зинченко, который закончился гимном Украины
Зинченко продлил контракт с Манчестер Сити
Зинченко и Ярмоленко — самые дорогие украинские футболисты
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка