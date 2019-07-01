Манчестер Сити представил новые комплекты домашней и гостевой формы на сезон 2019/20.

Манчестер Сити представил комплекты домашней и выездной формы на сезон 2019/20.

Домашний комплект горожан выполнен в традиционном голубом цвете с жаккардовым узором, который символизирует ткацкие станки, которые были неотъемлемой частью промышленной революции в Манчестере. На плечах находится толстая полоска фиолетового цвета.

Смотрите: Реал представил выездную форму рэп-клипом

При разработке гостевой формы ее создатели вдохновлялись бывшим ночным клубом The Haçienda, который когда-то был эпицентром новой музыки и артистов. Гостевая джерси выполнена в черном цвете с желтыми полосками на левом плече. Рукава украшены голубой и персиковой полосками.









Зинченко и Ко: Манчестер Сити в эффектном ролике показал два комплекта формы / 2 фотографии

Под эмблемой на обоих комплектах джерси содержится надпись о напоминание 125-летию клуба.

Также Сити подготовил эффектный видеоролик, в котором приняли участие рэпер Bugzy Malone, футболисты Серхио Агуэро, Александр Зинченко и коуч команды Хосеп Гвардиола.

Техническим спонсором горожан стал немецкий спортивный бренд Puma.

Ранее миланский Интер показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.

Фото: Manchester City