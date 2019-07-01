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Факти / Спорт

Актор Ідріс Ельба разом з футболістами представив нову форму Арсенала

Лондонський Арсенал показав новий комплект домашньої форми на сезон-2019/20.

Идрис Эльба

Лондонський Арсенал презентував нову домашню форму на сезон 2019/20.

Коплект основного екіпірування залишився у традиційній кольоровій гаммі — червоний та білий. У порівнянні з минулим сезоном в новій формі білими залишилися лише рукава, також зовсім по-іншому виглядає комір футболки.

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Для презентації форми Арсенал зробив ефектний відеоролик, в якому засвітився один з найкращих бомбардирів канонірів за всю історію Іан Райт, екс-капітан Арсенала Тоні Адамс та голівудський актор Ідріс Ельба.

Також у відеопрезентації взяли участь футболісти Месут Озіл, П’єр-Емерік Обамеянг, Сеад Колашинац, Ензлі Мейтленд-Найлс, Алекс Івобі, Ектор Бельєрін та інші.

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Актор Ідріс Ельба разом з футболістами представив нову форму Арсенала / 3 фотографии

Технічним спонсором лондонців виступив німецький спортивний бренд Adidas.

До речі, Манчестер Сіті презентував нові комплекти домашньої та гостьової форми на сезон 2019/20.

ФотоArsenal

Джерело: Arsenal

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