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Факты / Спорт

Салах отличился мощным ударом со штрафом в Кубке Африки

Мохаммед Салах отличился красивым голом в ворота Уганды на Кубке Африки 2019.

Мохамед Салах

Сборная Египта встречалась со сборной Уганды в рамках третьего тура группового этапа Кубка Африки 2019. Встреча прошла в Каире на Международном стадионе и завершилась со счетом 2:0 в пользу египетской команды.

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Автором первого гола стал форвард сборной Египта и английского Ливерпуля Мохаммед Салах, который отправил снаряд мощным ударом со штрафного. Получилось красиво и эффектно.

По итогам трех туров группового этапа сборные команды Египта и Уганды вышли в стадию плей-офф.

Ранее Салах прокомментировал скандал со своим партнером по национальной команде Амра Варди.

Фото: Getty Images

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