Мохаммед Салах отличился красивым голом в ворота Уганды на Кубке Африки 2019.
Сборная Египта встречалась со сборной Уганды в рамках третьего тура группового этапа Кубка Африки 2019. Встреча прошла в Каире на Международном стадионе и завершилась со счетом 2:0 в пользу египетской команды.
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Автором первого гола стал форвард сборной Египта и английского Ливерпуля Мохаммед Салах, который отправил снаряд мощным ударом со штрафного. Получилось красиво и эффектно.
— Drafts 2.0 (@drafts_2) 30 июня 2019 г.
По итогам трех туров группового этапа сборные команды Египта и Уганды вышли в стадию плей-офф.
Ранее Салах прокомментировал скандал со своим партнером по национальной команде Амра Варди.